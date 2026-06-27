Caso resuelto
Detenida en Barcelona una mujer por la muerte violenta de su pareja en febrero
Los Mossos han dado con la acusada en la localidad barcelonesa de Sant Salvador de Guardiola tras cuatro meses de pesquisas sobre un crimen ocurrido en Manresa
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer en la localidad barcelonesa de Sant Salvador de Guardiola presuntamente relacionada con la muerte violenta de su pareja el pasado febrero en Manresa. La arrestada tiene 41 años mientras que la víctima era un hombre de 46. El caso, según ha informado la policía catalana este sábado, se remonta a febrero cuando la policía catalana comprobó que el cuerpo hallado muerto no presentaba en ese momento heridas de arma blanca o de fuego ni signos externos que indicasen una muerte violenta.
Fue la posterior autopsia la que abrió la hipótesis del homicidio, del que se hizo cargo la División de Investigación Criminal (DIC). La investigación condujo a la detención esta semana, el día 25, de la pareja del hombre en la localidad de Sant Salvador de Guardiola, localidad de la comarca del Bages y próxima a Manresa, caso por el que no hay más detenidos.
La mujer pasó el viernes a disposición judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el Juzgado número 6 de Manresa, en funciones de guardia, ha decretado para la acusada prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Fuente: El Periódico
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