Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sevilla Este estrenará un nuevo corredor verde y pabellón deportivo antes de 2027Dani Fernández conquista SevillaJuanma Moreno afronta su investidura en el Parlamento de AndalucíaEl histórico bar de Sevilla donde las mujeres tenían prohibida la entrada hasta los 80La brigada antigrafiti de Sevilla elimina 28 pintadas al díaLa Casa del Pumarejo busca garantías tras caducar su concesión en SevillaEl Betis acelera por Facundo BernalEl director andaluz que desvela la autobiografía inédita de Rocío JuradoIván Rakitic revela su ambicioso plan de negocio lejos del fútbolEste pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos
instagramlinkedin

Sucesos

La colisión entre un coche y un autobús de Tussam deja varios heridos leves en Nervión

El siniestro ha tenido lugar este lunes sobre las 13:00 en la avenida Eduardo Dato esquina con Ramón de la Cruz, donde un turismo ha chocado contra un autocar urbano

Imagen de archivo de un accidente con un autobús de Tussam en Nervión.

Imagen de archivo de un accidente con un autobús de Tussam en Nervión. / Rocío Ruz / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Un coche y un autobús de Tussam han colisionado este lunes poco antes del mediodía. El siniestro ha tenido lugar sobre las 13:00 en la avenida Eduardo Dato esquina con la calle Ramón de la Cruz, según informan desde el Servicio de Emergencias 112. A consecuencia de este choque, varias personas han sufrido heridas leves, tal como han informado algunos de los alertantes a este órgano.

Tras recibir las llamadas de algunos testigos presenciales, el Servicio de Emergencias 112 ha movilizado a agentes de la Policía Local y sanitarios del 061. Todos estos efectivos se han desplazado hasta el lugar indicado, ubicado en el barrio de Nervión, para atender la incidencia. Hasta el momento, desde el Ayuntamiento no han facilitado detalles sobre este suceso.

Noticias relacionadas y más

Recientemente se produjo un accidente similar al de este lunes. A mediados de mayo, un motorista resultó herido tras chocar contra el tranvibús en Sevilla Este. El suceso se produjo 08:30 en la avenida de las Ciencias, a la altura de la calle Médico Sin Fronteras, donde el piloto de la motocicleta "realizó un giro prohibido interfiriendo en el recorrido del autobús e impactando con él", según apuntaron fuentes municipales, que aclararon además que este hombre "tiene problemas de visión".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents