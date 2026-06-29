Sucesos
La colisión entre un coche y un autobús de Tussam deja varios heridos leves en Nervión
El siniestro ha tenido lugar este lunes sobre las 13:00 en la avenida Eduardo Dato esquina con Ramón de la Cruz, donde un turismo ha chocado contra un autocar urbano
Un coche y un autobús de Tussam han colisionado este lunes poco antes del mediodía. El siniestro ha tenido lugar sobre las 13:00 en la avenida Eduardo Dato esquina con la calle Ramón de la Cruz, según informan desde el Servicio de Emergencias 112. A consecuencia de este choque, varias personas han sufrido heridas leves, tal como han informado algunos de los alertantes a este órgano.
Tras recibir las llamadas de algunos testigos presenciales, el Servicio de Emergencias 112 ha movilizado a agentes de la Policía Local y sanitarios del 061. Todos estos efectivos se han desplazado hasta el lugar indicado, ubicado en el barrio de Nervión, para atender la incidencia. Hasta el momento, desde el Ayuntamiento no han facilitado detalles sobre este suceso.
Recientemente se produjo un accidente similar al de este lunes. A mediados de mayo, un motorista resultó herido tras chocar contra el tranvibús en Sevilla Este. El suceso se produjo 08:30 en la avenida de las Ciencias, a la altura de la calle Médico Sin Fronteras, donde el piloto de la motocicleta "realizó un giro prohibido interfiriendo en el recorrido del autobús e impactando con él", según apuntaron fuentes municipales, que aclararon además que este hombre "tiene problemas de visión".
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