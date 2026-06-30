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Un trabajador de 64 años, herido tras caer en una zanja en Mercasevilla

Los Bomberos han tenido que acudir este martes por la mañana hasta el lugar del accidente para rescatar a este hombre, que ha tenido que ser evacuado al Hospital de San Juan de Dios

Imagen del rescate del hombre de 64 años que ha caído a una zanja en Mercasevilla.

Imagen del rescate del hombre de 64 años que ha caído a una zanja en Mercasevilla. / EL CORREO

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Un trabajador de 64 años ha resultado herido este martes por la mañana tras caer en una zanja en Sevilla capital, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía. El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 9:20 en Mercasevilla, donde este hombre se ha precipitado en un socavón del que ha tenido que ser rescatado por efectivos de los Bomberos, tal como informan desde el Servicio de Emergencias 112.

Este órgano ha recibido un aviso por parte de profesionales sanitarios, que reclamaban la presencia de Bomberos en la zona para poder rescatar al accidentado. Una vez fuera de la zanja, la víctima de este siniestro, de 64 años, ha tenido que ser evacuada al Hospital de San Juan de Dios para ser atendida de las heridas sufridas en este siniestro laboral, tal como detallan fuentes del 112 a este periódico.

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El último episodio de siniestralidad laboral en la provincia de Sevilla se registró el pasado jueves en La Rinconada, aunque en aquella ocasión tristemente perdió la vida el trabajador. En concreto, un hombre de unos 54 años falleció tras ser golpeado y arrollado por un caballo mientras trabajaba al cuidado de los animales en una hacienda privada ubicada en esta localidad, tal como explicaron fuentes oficiales.

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