Muere un albañil tras caer desde una altura de 10 metros en una obra en el centro de Sevilla

Un albañil de 40 años ha perdido la vida este miércoles sobre las 11:50 en Sevilla capital. Según fuentes consultadas por este medio, el fallecido cayó desde una altura de 10 metros en la obra de una casa ubicada en la calle Dormitorio, en pleno centro de la ciudad. Con esta muerte, ya son tres los accidentes laborales fatales ocurridos en la provincia en menos de una semana.

Justo este mismo miércoles también ha fallecido otro hombre tras sufrir un accidente con un tractor en una finca de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla. El siniestro se produjo cuando la víctima cayó del vehículo y se quedó atrapado debajo mientras trabajaba en una explotación situada a la altura del kilómetro 475 de la A-4, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Asimismo, el pasado jueves murió otro varón tras el vuelco de un tractor en una finca agrícola situada en el término municipal de El Saucejo. El teléfono 112 recibió sobre las 14:30 una llamada de socorro en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente, aunque cuando llegaron los efectivos al lugar indicado solo pudieron certificar el fallecimiento de este trabajador de 45 años.

20 víctimas mortales en el tajo en 2026

Según la estadística de Comisiones Obreras, ya son 20 personas las que han muerto en el tajo en la provincia de Sevilla en lo que llevamos de 2026. Una cifra que asciende a 68 si se observan los datos de accidentes con víctimas mortales en toda Andalucía en este año, según informa CCOO.

"¿Cuántos sevillanos y sevillanas tienen que morir trabajando para que la seguridad y la salud en el tajo sea una prioridad?", ha afirmado Carlos Aristu, secretario general de este sindicato en Sevilla. "Nos preguntamos si que se produzca una muerte cada dos días no es suficiente para que los empresarios digan o hagan algo. O para que los partidos que van a conformar gobierno consideren que esto sí es una prioridad", ha insistido al respecto Aristu.