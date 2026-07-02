Golpe al blanqueo de dinero del narco: detenidos varios grandes empresarios de la noche en Sevilla y Cádiz

La Guardia Civil ha asestado en los últimos días un duro golpe al lavado de dinero del narco en Sevilla y Cádiz. Tal como detallan fuentes judiciales, la Benemérita ha desarrollado una operación contra el blanqueo de capitales en ambas provincias que se ha saldado hasta el momento con la detención de 11 personas. Y en el foco del asunto, discotecas y festivales de música muy conocidos, como Banana y Margarita o el Puro Latino. De hecho, y según han confirmado a El Correo de Andalucía, uno de los arrestados es Pascual Llopis, copropietario de estas salas, y uno de sus socios y vecino de Dos Hermanas, Mario M., también vinculado a negocios del ocio nocturno.

"En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias", han informado este jueves desde el TSJA. "En total, en el marco de esta operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil, mientras que las ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial. Además, hay otra persona investigada".

Según estas mismas fuentes oficiales, "a día de hoy, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, no consta como investigado en este procedimiento". Asimismo, desde el TSJA aclaran que "tampoco se llevó a cabo ningún registro en su despacho de la Diputación Provincial, sino que se realizó un requerimiento de información tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas".

El propio portavoz del Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, explicó este pasado miércoles que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se personaron en dependencias de la administración provincial, ubicadas en el Edificio Roma. El objetivo de esta actuación era "solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso".

Registros y detenciones en Dos Hermanas

Varios de los registros practicados por agentes de la Benemérita se han desarrollado en Dos Hermanas, tal como ha podido saber este periódico. En concreto, y según fuentes consultadas por este medio, los efectivos del Instituto Armado accedieron a domicilios y realizaron detenciones en La Motilla, una conocida urbanización de este municipio. Ahí, precisamente, se procedió al arresto de Mario M., uno de los empresarios investigados en este caso.