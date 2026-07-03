Pasan a disposición judicial ocho de los 11 detenidos por el supuesto lavado de dinero del narco en Sevilla y Cádiz

Este viernes por la mañana han pasado a disposición judicial ocho de los 11 detenidos por el supuesto lavado de dinero del narcotráfico en Sevilla y Cádiz. En concreto, estos acusados han prestado declaración ante el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María. Por el momento, y según fuentes consultadas, la operación aún está abierta, por lo que no se descarta que el Instituto Armado pueda realizar más arrestos vinculados a este caso.

"En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias", informaron el pasado jueves desde el TSJA. "En el marco de esta operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil", mientras que las ocho restantes han pasado este viernes a disposición judicial. Además, hay otra persona investigada".

En el foco del caso están varios contratos públicos de patrocinio concedidos a empresas vinculadas a Pascual Llopis, un empresario de éxito de El Puerto de Santa María. De hecho, los agentes de la Benemérita llevaron a cabo "un requerimiento de información tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas", tal como detallaron desde el TSJA. En concreto, se reclamaron expedientes de unas adjudicaciones que ascienden a más de un millón de euros, según fuentes consultadas por este medio.

Y entre los arrestados está, precisamente, el propio Pascual Llopis. Un hostelero que ha sido casi de todo en El Puerto de Santa María: dueño de discotecas y chiringuitos de moda, impulsor de festivales de reggaetón como el Puro Latino, creador de la Preferia y hasta Rey Melchor en la cabalgata. Hasta fundó hace solo unos meses la Asociación de Reyes Magos de este municipio gaditano. “Estamos llenos de ilusión y ganas”, confesó el pasado enero