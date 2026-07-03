Pascual Llopis, el empresario de éxito detenido por la Guardia Civil: de dirigir Cayetanos del Puerto SL a fundar Puro Latino y ser Rey Melchor

En plena temporada de verano, pum: arrestan a varios empresarios de la noche de Sevilla y Cádiz. Con el sigilo y la prudencia propia de las operaciones policiales, la Guardia Civil ha asestado esta semana un duro golpe al lavado de dinero del narco en ambas provincias. Hasta 11 personas han sido detenidas, según fuentes judiciales. Una de ellas, Pascual Llopis, un hostelero que ha sido casi de todo en El Puerto de Santa María: dueño de discotecas y chiringuitos de moda, impulsor de festivales de reggaetón, creador de la Preferia y hasta Rey Melchor en la cabalgata.

"En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias", informó este jueves desde el TSJA. "En total, en el marco de esta operación han sido detenidas 11 personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil, mientras que las ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial. Además, hay otra persona investigada".

En el foco del caso están varios contratos públicos de patrocinio concedidos a empresas vinculadas al propio Llopis. De hecho, los agentes de la Benemérita llevaron a cabo "un requerimiento de información tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas", tal como detallaron desde el TSJA. En concreto, se reclamaron expedientes de unas adjudicaciones que ascienden a más de un millón de euros, según fuentes consultadas por este medio.

De la cabalgata de Reyes a la detención

La vida de Pascual Llopis ha cambiado de manera radical esta misma semana, después de su detención en mitad de un caso por supuesto lavado de dinero del narcotráfico. Aunque antes de que la Benemérita lo engrilletara, este empresario solo salía en prensa por impulsar festivales de éxito, colaborar en eventos y regentar los locales más concurridos de la costa portuense.

Ahí está, como ejemplo, el Banana, una famosa discoteca ubicada en esta localidad gaditana con una curiosa denominación en el Registro Mercantil: Cayetanos del Puerto SL. O el chiringuito Margarita y el restaurante Babú, ambos en la zona de Puerto Sherry. También sacó adelante el Puro Latino, un festival en el que cada año bailan miles de jóvenes -y no tanto- a ritmo de reggaetón.

Su último gran proyecto, la Preferia de El Puerto de Santa María. “Esta cita, organizada por la empresa Bahía Luz -al frente de la que se encuentra Pascual Llopis- y con la colaboración del Ayuntamiento, se presenta como antesala de la Feria de Primavera y del Vino Fino, ofreciendo dos jornadas repletas de música en directo, convivencia y gastronomía”, explicó el pasado abril el Consistorio portuense. “El evento albergará numerosos atractivos y su entrada será gratuita y apta para todos los públicos”.

A nivel social, este empresario fundó hace solo unos meses la Asociación de Reyes Magos de El Puerto. “Estamos llenos de ilusión y ganas”, confesó Llopis el pasado enero durante el acto de presentación de esta entidad. Una iniciativa que tampoco es casual: él mismo encarnó al Rey Melchor en 2024. “Ahora en esta asociación afrontan con entusiasmo todo un año por delante para preparar con mimo la Cabalgata de Reyes de 2027”, apuntó el Ayuntamiento en un comunicado.

Y antes de la detención, el cierre de su chiringuito

Su detención no ha sido la única mala noticia para Pascual Llopis en la última semana. Más allá de la citada operación de la Guardia Civil, el pasado jueves el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cádiz desestimó el recurso de reposición planteado por los chiringuitos de Puerto Sherry -donde se ubica precisamente el Margarita- para prorrogar su apertura y confirmó su cierre definitivo a partir de las 00:00 del próximo martes 7 de julio.

La Autoridad Portuaria quiso subrayar que “esta decisión responde exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al ejercicio de las competencias que la ley le atribuye en la gestión del dominio público portuario”. Todo ello “con independencia de las distintas opiniones que esta cuestión ha suscitado en la sociedad, optando por actuar por un principio de prudencia, que no obstaculiza que en el futuro se explote el área como hostelería”.

Primero el cierre del Margarita y luego, solo unos días más tarde, su arresto. De fundar el Puro Latino a estar investigado en un supuesto caso de blanqueo de capitales. De ser Rey Melchor a declarar este viernes ante el juez. Y tras décadas dirigiendo negocios, ahora los titulares de prensa ya no se centran en los éxitos empresariales de un hombre que ha sido casi todo en El Puerto de Santa María.