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Illa anuncia el cierre total del parque de Les Gavarres ante los incendios y mantiene confinados siete municipios

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Javier Vendrell Camacho

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Illa anuncia el cierre total del parque de Les Gavarres ante los incendios y mantiene confinados siete municipios

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El incendio forestal que comenzó este viernes en La Bisbal de l'Empordà (Girona) está estabilizado en un 70% en su flanco derecho, tras el trabajo de unas 500 personas durante la noche. Sobre el terreno hay movilizados un total de 440 bomberos y 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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