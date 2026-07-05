Loporzano
Un helicóptero de extinción de incendios sufre un accidente durante un operativo en Huesca
La aeronave sufrió el incidente mientras cargaba agua en el embalse de Montearagón
La piloto ha logrado salir de la aeronave por sus propios medios y ha resultado ilesa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Huesca
Un helicóptero ligero de la base de Boltaña ha sufrido un incidente mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal de Loporzano. El accidente se ha producido durante una maniobra de carga de agua en el embalse de Montearagón.
La piloto ha logrado salir de la aeronave por sus propios medios y ha resultado ilesa. Tras el incidente, ha sido evacuada a la base de Boltaña, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Fuente: El Periódico de Aragón
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de julio de 2026
- Muere Javier Santos, policía local de Sevilla conocido en el mundo cofrade y condecorado por un rescate en el Guadalquivir
- Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz
- Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de este sábado 4 de julio de 2026
- Andalucía aprobará su octava rebaja fiscal para 2027: fin a los impuestos ecológicos, bajada para rentas de hasta 60.000 euros y más ayudas por hijos o gafas
- La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros
- Declarados tres incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan al zoológico Mundo Park de Guillena, a Villanueva del Río y Minas y a Morón de la Frontera
- Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking