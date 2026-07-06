Sucesos
Dos heridos tras una colisión en la A-66 en Santiponce: un coche sale ardiendo y la vía queda cortada en sentido Sevilla
El accidente se ha producido en sentido Sevilla, a la altura del kilómetro 888, y la DGT ha habilitado un desvío por la N-630
Dos personas han resultado heridas este lunes tras una colisión entre dos coches en Santiponce. El accidente se ha producido en la A-66, en sentido a Sevilla, según han indicado a El Correo de Andalucía fuentes consultadas del 112 Emergencias Andalucía.
El suceso se ha producido poco antes de las 10.30 horas en el kilómetro 888 de la autovía A-66, después de que un vehículo saliera ardiendo tras verse implicado en el siniestro. La vía ha quedado cortada hasta las 11.00 horas de la mañana con varios kilómetros de retención, según ha informado la DGT.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios del 061 y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajan en la zona para asegurar la calzada, extinguir el fuego y retirar los vehículos afectados.
Cortada la A-66 y desvío por la N-630
Muchos conductores que viajaban del Aljarafe norte hasta Sevilla se han visto afectados por este suceso. Por ello, la Dirección General de Tráfico ha informado del corte de la vía en sentido Sevilla y ha recomendado itinerarios alternativos a los conductores como, por ejemplo, la N-630 hasta que se restableciera la normalidad en el tramo afectado.
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