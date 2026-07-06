Desmantelan una plantación de marihuana con 464 plantas en una vivienda de San José de la Rinconada

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda de San José de la Rinconada, en la provincia de Sevilla.

La investigación comenzó hace tres meses después de que la Guardia Civil recibiera un aviso anónimo a través de su página web de colaboración ciudadana. En la comunicación se alertaba del fuerte olor a marihuana en una zona concreta del casco urbano de la localidad.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones, los agentes detectaron un consumo eléctrico excesivo en el inmueble investigado, lo que confirmó las sospechas de que podía albergar una plantación de marihuana de gran envergadura. Además, el enganche ilegal a la red de suministro generaba un riesgo inminente de incendio por la elevada carga que soportaba la línea eléctrica.

Con estos indicios, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para registrar la vivienda. Durante la entrada, los agentes no encontraron a nadie en el interior, pero comprobaron que la totalidad del inmueble estaba dedicada al cultivo de marihuana.

En el registro se intervinieron unas 464 plantas de marihuana, además de una compleja infraestructura compuesta por equipos de aire acondicionado y lámparas para cultivo indoor, destinada a optimizar la producción.

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La investigación culminó con la identificación y detención del presunto responsable de la plantación. Desde la Guardia Civil han destacado la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas y otros hechos delictivos.