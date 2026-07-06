Sucesos
Detenido un hombre que usaba aplicaciones de citas para robar a sus víctimas en Sevilla: entraba en sus casas y las dejaba inconscientes durante horas
El investigado suministraba presuntamente sustancias en bebidas para dejar inconscientes a sus citas y robaba dinero, joyas y móviles
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de varios robos en domicilios de Sevilla mediante el método conocido como sumisión química. El investigado efectuaba el mismo "modus operandi" en los diferentes robos: contactaba con sus víctimas a través de aplicaciones de citas, se ganaba su confianza y accedía a sus viviendas.
Según detalla la Policía Nacional, la investigación, desarrollada dentro de la Operación Morfeo, comenzó tras detectarse varias denuncias de personas que habían sido contactadas por el detenido mediante estas aplicaciones. Una vez dentro de los domicilios, presuntamente aprovechaba cualquier descuido para introducir en sus bebidas, sin consentimiento, una mezcla de cocaína y benzodiacepinas con el objetivo de dejarlas inconscientes.
Como consecuencia de la ingesta de estas sustancias, las víctimas permanecían inconscientes durante horas. Al despertar, presentaban una fuerte desorientación, mareos y malestar general. En algunos casos, los síntomas continuaron durante varios días y fue necesario el traslado a un centro hospitalario.
El detenido robaba móviles, joyas y dinero
Aprovechando el estado de indefensión de las víctimas, el investigado registraba minuciosamente las viviendas y sustraía todos los efectos de valor que encontraba a su alcance. Entre los objetos robados había teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de fácil comercialización.
Además, según la investigación policial, el detenido abandonaba los domicilios llevándose también los teléfonos móviles de sus citas, dejándolas incomunicadas y mostrando total indiferencia por las graves consecuencias que las sustancias administradas pudieran provocar en su salud.
Localizado en Barcelona
Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar plenamente al presunto autor, reconstruir sus movimientos y localizarlo en Barcelona, ciudad a la que se había desplazado con la intención de eludir la acción policial.
La operación continúa abierta y los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas. Por ello, prosiguen las gestiones para esclarecer completamente los hechos y localizar a posibles perjudicados que aún no hayan presentado denuncia.
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