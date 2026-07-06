Intervienen un cocodrilo de medio metro en un piso de Los Pajaritos

Es común ver cocodrilos en el río Nilo, en los Everglades de Florida o en humedales de Sri Lanka. En un piso de la barriada de Los Pajaritos, la verdad que no tanto. Aunque eso es lo que se han encontrado este lunes los agentes de la Policía Nacional durante un registro domiciliario en esta zona en Sevilla, según confirman fuentes oficiales. Concretamente, un ejemplar de este reptil aún joven, "de medio metro, aproximadamente".

La sorpresa ha sido enorme entre los efectivos que han participado en el acceso a una vivienda de Los Pajaritos. Sobre todo porque no esperaban hallar allí un cocodrilo de pequeño tamaño, tal como ha adelantado ABC. Según informan desde la Policía Nacional, el animal ha sido intervenido y trasladado asimismo al Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del reptil.

Hace solo dos semanas, la propia Benemérita desarticuló un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas protegidas en la provincia de Sevilla. Durante las actuaciones vinculadas a esta operación, los agentes del Seprona localizaron un total de 256 especímenes protegidos, entre ellos varanos de la sabana, ranas arbóreas de ojos rojos, caimanes de anteojos y una iguana albina.

En los registros también fueron hallados 61 perros y 28 gatos que, según la Guardia Civil, estarían destinados presuntamente a la cría y posterior venta de forma ilícita, al no contar los responsables del criadero con la autorización necesaria para esta actividad. Además, en uno de los domicilios se intervinieron 56.965 euros en efectivo repartidos por distintas estancias de la vivienda, una cantidad que el Instituto Armado sospecha que procedería "de los beneficios obtenidos mediante el tráfico de especies".