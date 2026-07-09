Narcotráfico
La Guardia Civil asesta un nuevo golpe al menudeo de droga en Mairena de Aljarafe
Los agentes de la Benemérita, junto con la colaboración de la Policía Local de este municipio, han desarrollado este viernes por la mañana una operación en la que se han realizado detenciones
La Guardia Civil ha vuelto a asestar este viernes un nuevo golpe al menudeo de drogas. En esta ocasión, el despliegue de agentes se ha centrado en Mairena del Aljarafe, donde a lo largo de la mañana se ha realizado una operación en la que se han producido detenciones, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía. Por el momento, se desconoce la cantidad de sustancia estupefaciente incautada durante este dispositivo.
La operación ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el área de investigación de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, que ha contado además con la colaboración de la Policía Local de este municipio. En el marco de la ejecución, se han llevado a cabo además varios registros domiciliarios y detenciones en esta localidad sevillana, sin que hasta el momento haya trascendido el número.
A mediados de junio, la Benemérita dio otro golpe al menudeo, aunque en aquella ocasión centrado en Los Palacios y Villafranca. "Durante la intervención, uno de los sospechosos mostró una actitud violenta, llegando a causar lesiones a uno de los miembros del Cuerpo", detallaron fuentes oficiales. Como resultado del operativo, se decomisaron 200 gramos de cocaína en roca, armas blancas, dinero en efectivo y relojes de valor. "Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos, se decretó el ingreso en prisión de uno de ellos".
Más recientemente, el Instituto Armado desmanteló una vivienda de La Rinconada "dedicada al cultivo de marihuana", tal como señalaron desde la Benemérita. En aquella operación, iniciada gracias a "la colaboración ciudadana", los agentes intervinieron "464 plantas, además de una compleja infraestructura compuesta por equipos de aire acondicionado y lámparas para optimizar el cultivo indoor". Tras esta actuación, la Guardia Civil "culminó la investigación con la identificación y detención del responsable de la plantación".
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