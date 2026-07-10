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Sucesos

Muere una motorista tras chocar contra la mediana en la calle Torneo a la altura de Plaza de Armas

En el siniestro, ocurrido este viernes a las 04:30 en la calle Torneo, también ha resultado herida otra persona, según confirman fuentes oficiales

Imagen de archivo de la estación Plaza de Armas en Sevilla.

Imagen de archivo de la estación Plaza de Armas en Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA / Europa Press

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Una motorista ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el que también ha resultado herida otra persona, según han confirmado fuentes oficiales. El suceso ha tenido lugar sobre las 04:30 en la calle Torneo, junto a la estación de autobuses de Plaza de Armas, donde la motocicleta ha impactado contra la mediana, según detallaron los alertantes al Servicio de Emergencias del 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que alertaron a las autoridades de la gravedad del suceso, según detallan desde el 112 a este periódico. Poco después del accidente, se confirmó el fallecimiento de la mujer que iba a bordo de la motocicleta, así como que otra persona había sufrido lesiones a consecuencia del accidente.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del siniestro vial, los agentes de la Policía Local cortaron parcialmente el tráfico en este enclave de la calle Torneo, limitándolo a un carril. Sobre las 9:30 de este viernes, cinco horas después del fatal accidente, se restableció el tránsito de vehículos con normalidad.

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Hace poco más de un mes, el pasado 29 de abril, también murió otro motorista en Sevilla tras colisionar contra un coche. El suceso se registró sobre las sobre las 23:15 en la A-4, en la intersección con la SE-020, en dirección al aeropuerto, según apuntaron fuentes oficiales.

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