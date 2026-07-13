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En Gandesa

Muere una niña de 9 años en unas piscinas naturales de Tarragona a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba

La Fontcalda, en el municipio de Gandesa.

La Fontcalda, en el municipio de Gandesa. / ARCHIVO

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Redacción

Barcelona

Una menor de edad ha perdido la vida este domingo y una mujer de 24 años ha resultado herida de gravedad debido a un desprendimiento de piedras procedente de las paredes de las pozas en los Estrechos de la Fontcalda, una zona de baño de aguas interiores en el municipio tarraconense de Gandesa (Terra Alta).

Los Bomberos de la Generalitat han recibido la alerta del accidente a las 15:20 horas, activando de inmediato el helicóptero del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Montaña junto a un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y tres dotaciones terrestres de soporte, ha informado Bomberos Catalunya en un comunicado oficial.

Los servicios médicos no han podido hacer nada por salvar la vida de la menor, mientras que los equipos de rescate han logrado extraer a la mujer herida, quien ha sido evacuada en estado grave en un helicóptero del SEM al Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII tras ser trasladada previamente hasta el campo de fútbol de la localidad.

Por su parte, patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra han habilitado un espacio seguro en la zona para que los familiares y acompañantes de las víctimas recibieran atención por parte de los efectivos de apoyo psicológico del SEM.

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Posteriormente, agentes de la Unidad de Montaña de la policía autonómica, con el apoyo de un helicóptero, han procedido a la extracción del cuerpo de la víctima una vez que la unidad de investigación lo ha considerado pertinente.

Fuente: El Periódico

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