Muere una persona tras salirse su coche de la A-4 y chocar contra una farola en Sevilla

Una persona ha fallecido este martes tras salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba y colisionar contra una farola en Sevilla capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido a las 13.10 horas en el kilómetro 532 de la A-4, a la altura de la salida del aeropuerto. Según informan fuentes del servicio de Emergencias, un coche se había salido de la calzada y había impactado contra una farola.

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Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Cecop y a Mantenimiento de Carreteras para intentar salvar la vida de esta persona. Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado posteriormente al 112 que ha fallecido como consecuencia del siniestro, de la que por el momento no han trascendido más datos,.