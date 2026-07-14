En Manlleu
Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Barcelona
Los Mossos trabajan con la hipótesis de que se trata de un accidente
Redacción
Los Mossos investigan la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años que se habrían ahogado en el río Ter, en Manlleu (Osona). Los padres informaron de su desaparición este lunes por la tarde, al comprobar que los menores no regresaban a casa, y la policía catalana ha localizado los dos cuerpos este mediodía en el cauce del río.
Según ha adelantado 'El caso', la búsqueda se llevó a cabo durante toda la mañana con equipos de la unidad subacuática y también con drones. El primer cuerpo fue hallado a la una del mediodía, y el segundo, alrededor de las dos.
Investigación abierta
La policía trabaja con la hipótesis de que se habría tratado de un accidente, aunque la investigación continúa abierta. Los cuerpos de los dos menores han sido trasladados al Institut de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias.
Según las primeras informaciones, los dos menores, nacidos en Ghana, no sabían nadar.
Según datos de Protecció Civil, desde que empezó la campaña de baño, el pasado 15 de junio, ya han muerto 21 personas ahogadas en Cataluña, de las cuales 11 se han registrado en las playas, seis en piscinas y tres, contando a los dos menores de Manlleu, en aguas interiores.
Fuente: El Periódico
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