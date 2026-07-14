Sucesos
Tres detenidos y miles de litros de gasolina para el narco incautados en la playa de El Palmar y el río Guadalete
Los agentes de la Guardia Civil han realizado tanto el pasado lunes como este martes varios operativos contra la logística del narcotráfico en la provincia de Cádiz
La Guardia Civil ha vuelto a dar otros dos golpes más a la logística del narco en la provincia de Cádiz. Este mismo martes por la mañana los agentes han detenido a tres personas y han incautado "2.750 litros de gasolina, una furgoneta sustraída, una embarcación desinflada y dos motores de 40 CV" en el entorno de la desembocadura del Guadalete, según fuentes oficiales. Asimismo, el pasado lunes se intervinieron "dos embarcaciones neumáticas con un total de 127 petacas de combustible" en la playa de El Palmar.
El operativo del lunes se inició "cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de dos embarcaciones sospechosas próximas a la orilla", según informan desde el Instituto Armado. "Tras activar el dispositivo, las patrullas de Seguridad Ciudadana localizaron dos embarcaciones neumáticas, de cuatro y cinco metros de eslora, sin motor ni ocupantes, que transportaban un total de 127 petacas de combustible".
Durante la actuación, desarrollada en la playa de El Palmar -en el término municipal de Vejer de la Frontera-, se observó cómo una narcolancha que se encontraba "a aproximadamente una milla de la costa" abandonaba la zona para dirigirse "mar adentro". De esta forma, los efectivos intervinientes frustraron "un nuevo intento de abastecimiento de embarcaciones empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico".
Más gasolina para el narco en el Guadalete
La segunda de estas operaciones, ejecutada este mismo martes, se ha centrado en el entorno de la desembocadura del Guadalete. Ahí se ha llevado a cabo "un macrodispositivo" tras detectar varias embarcaciones "abarloadas por la zona de la playa de la Puntilla en El Puerto de Santa María", según la Benemérita. Durante el siguimiento a las mismas se comprobó cómo una de ellas, "cargada con petacas de gasolina", se marchaba rumbo al río.
Fue justo en ese camino hacia el Guadalete cuando la Guardia Civil interceptó la embarcación neumática, en la que viajaban tres personas junto a "62 garrafas de gasolina destinadas al suministro y apoyo a las actividades del narcotráfico". Los agentes desplegados detuvieron a los tres tripulantes y decomisaron todas las petacas de combustible, según fuentes del Instituto Armado.
"Posteriormente, en el transcurso del mismo dispositivo, efectivos de Seguridad Ciudadana localizaron una parcela próxima a la localidad de El Portal en la que se ocultaban un total de 110 garrafas de gasolina, con aproximadamente 2.750 litros de combustible, dentro de un cuarto de aperos", precisan desde la Benemérita. "En ese mismo lugar se halló una furgoneta sustraída que transportaba en su interior una embarcación neumática desinflada y dos motores fueraborda de 40 CV, todo ello dispuesto para estas actividades ilícitas".
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