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Borracho al manillar: multan con mil euros a un ciclista en A Coruña que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Ocurrió en A Ponte do Porto (A Coruña), a los cinco minutos de iniciarse la campaña de control de Tráfico

La Guardia Civil le inmovilizó la bicicleta en el mismo lugar de los hechos

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico. / Cedida

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Suso Souto

Camariñas

El destacamento de Tráfico de Corcubión, perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, ha registrado una de las intervenciones más tempranas y atípicas de la actual campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas.

Efectivos de dicha unidad interceptaron y sancionaron al primer conductor del dispositivo apenas cinco minutos después de que este arrancase. Se trata de un ciclista que multiplicaba por cuatro el límite permitido.

Ocurrió en la localidad de A Ponte do Porto, en A Coruña. El inicio de la campaña de control de alcohol y drogas se había activado en todo el territorio nacional a la medianoche.

Exactamente a las 00.05 horas, la patrulla en servicio dio el alto al usuario de una bicicleta que circulaba en solitario. Tras observar indicios evidentes de que el ciclista se encontraba bajo los efectos del alcohol, los agentes procedieron a realizarle los test reglamentarios.

El conductor arrojó unos resultados en aire espirado que confirmaban una intoxicación severa: en la primera prueba (a las 00.05 horas), 0,94 miligramos por litro; en la segunda, 1,04.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que la legislación de seguridad vial obliga a los ciclistas a someterse a estas pruebas preventivas, fijando su límite máximo en 0,25 mg/l.

Debido a la tasa arrojada, los agentes notificaron al infractor una propuesta de sanción administrativa muy grave de 1.000 euros e inmovilizaron la bicicleta en el mismo lugar de los hechos, prohibiéndole expresamente reanudar la marcha en ella hasta que desapareciesen las causas.

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El alcohol multiplica el riesgo de accidente por cinco por encima del límite legal, y por más de 100 cuando se sobrepasa el límite penal (1,2 gramos de alcohol por litro de sangre o 0,60 por litro de aire espirado).

Fuente: El Correo Gallego

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