Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retenciones AP-4 domingoPantallas final MundialCuentas pendientes Metro SevillaLlanito GibraltarInglaterra gana FranciaIES Vicente Aleixandre TrianaCandidatos senadores PSOECambio obligatorio baresSueldazo ONCE
instagramlinkedin

Crimen

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.

Noticias relacionadas

De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de hasta 45 grados en Andalucía antes de unos 'descensos significativos': cuándo acabará el episodio de calor
  2. La AP-4, 'un desastre' de conexión entre Sevilla y las playas de Cádiz otro verano más: habrá tercer carril pero aún no hay fecha
  3. El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis
  4. Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
  6. Matalascañas ya tiene un nuevo atractivo: la Puerta de Doñana, un 'espacio único' entre el pinar y el Atlántico
  7. La licitación de Emergencias 112 Andalucía queda desierta: 'No tiene sentido que se dé a una empresa privada
  8. Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla

El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla

La hermandad de El Cachorro manda un mensaje a Luis de la Fuente para el España-Argentina: "Haciendo de nuevo historia, ¡vamos!"

La hermandad de El Cachorro manda un mensaje a Luis de la Fuente para el España-Argentina: "Haciendo de nuevo historia, ¡vamos!"

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

El PP pide la comparecencia de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil por presuntas presiones políticas a mandos

El PP pide la comparecencia de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil por presuntas presiones políticas a mandos

Pantallas gigantes, luces conmemorativas y refuerzo de Tussam: así se prepara Sevilla para la final entre España y Argentina

Pantallas gigantes, luces conmemorativas y refuerzo de Tussam: así se prepara Sevilla para la final entre España y Argentina
Tracking Pixel Contents