Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Akor AdamsOla de calor AndalucíaTercer carril AP-4Audiencia Cádiz JerezHorario y dónde ver Trofeo ColombinoBoda Sevilla estafaSevilla TechParkEduardo Inda Rubén SánchezAna Mestre ParlamentoBar Sevilla San JacobosCiudad La SirenitaPlaya Dragón Azul
instagramlinkedin

En Benahavís

Una intoxicación en la piscina de un hotel de Málaga deja al menos 60 turistas atendidos

Niños y adultos recibieron asistencia sanitaria y fueron dados de alta; la Junta apunta a un fallo en el sistema de cloro y pH de la instalación

Los afectados fueron atendidos en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Los afectados fueron atendidos en el Hospital Costa del Sol de Marbella. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Al menos 60 turistas tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir una intoxicación en la piscina de un hotel de Benahavís (Málaga). Entre los afectados había niños, adultos y personas mayores, aunque ninguno permanece hospitalizado. El incidente se produjo el pasado domingo en el establecimiento donde se alojaban los afectados. Según fuentes de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, un fallo en el sistema de la piscina provocó que dejaran de funcionar correctamente los mecanismos de control del cloro y del pH.

Las primeras comprobaciones apuntan a que saltó el diferencial de la instalación. Como consecuencia, el sistema dejó de operar con normalidad mientras continuaba la emisión de otros gases, lo que habría provocado la intoxicación de varios huéspedes.

Fuentes consultadas también señalan como posible origen del problema una avería en la bomba de presión encargada de inyectar cloro y ácido en el agua. Esta hipótesis, no obstante, se encuentra pendiente de las comprobaciones técnicas correspondientes.

Todos los afectados fueron dados de alta y ninguna persona permanece hospitalizada tras el incidente

Todoshan recibido el alta

Los turistas fueron atendidos por los servicios de urgencias en distintos puntos, tanto en centros sanitarios como en las propias instalaciones del hotel. El Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella prestó asistencia a alrededor de 60 personas, según fuentes del centro. Todas ellas recibieron el alta médica tras ser valoradas.

Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 tiene constancia de la atención a dos adultos y dos menores. La diferencia entre ambas cifras responde a los distintos dispositivos y vías por las que fueron asistidos los afectados.

Según las fuentes sanitarias, ninguna persona permanece ingresada como consecuencia del incidente.

La piscina quedó precintada

Tras lo ocurrido, la piscina fue cerrada y precintada. Los huéspedes que llegaron al establecimiento durante la jornada del lunes fueron informados de que permanecería fuera de servicio por "cuestiones de mantenimiento".

Técnicos de un laboratorio especializado en el análisis de aguas accedieron posteriormente a las instalaciones para realizar las comprobaciones pertinentes.

Algunos de los afectados estudian presentar una denuncia, mientras que el establecimiento hotelero ha declinado por el momento realizar valoraciones públicas sobre lo sucedido.

La Junta apunta a un fallo en el sistema de control del cloro y el pH como origen de la intoxicación

Una mala dosificación del cloro

El tratamiento del agua de una piscina requiere mantener unos niveles adecuados de cloro y pH. Un error en la dosificación o una mezcla incorrecta de los productos químicos puede favorecer la formación de sustancias irritantes.

La exposición a estos compuestos puede causar irritación en los ojos y las mucosas, tos, dificultad respiratoria, náuseas o molestias gastrointestinales. La intensidad de los síntomas depende de la concentración del producto y del tiempo de exposición.

Noticias relacionadas y más

Ante molestias respiratorias persistentes, mareos o irritación intensa después de permanecer en una piscina, se recomienda abandonar la zona y solicitar asistencia sanitaria.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: 'Es probable que este día ya no se cumplan los criterios
  2. La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán ante Croacia el 29 de septiembre
  3. Recreativo Huelva-Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Colombino
  4. Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios
  5. El avance de la línea 3 del Metro impulsa los precios en Pino Montano: los pisos se disparan un 30% en un año
  6. El rincón de Huelva que recuerda al Caribe y esconde un mercadillo junto al mar
  7. Sevilla se vuelca con España en su victoria contra Argentina: más de 15.000 personas celebran la segunda copa del mundo
  8. Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje

El Sevilla hace caja con Akor Adams: el héroe de la permanencia pone rumbo al Venezia

El Sevilla hace caja con Akor Adams: el héroe de la permanencia pone rumbo al Venezia

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

Condenan a Eduardo Inda por asegurar que Rubén Sánchez era parte de una "red de acoso"

Condenan a Eduardo Inda por asegurar que Rubén Sánchez era parte de una "red de acoso"

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Triana celebra la Velá de Santa Ana: de los conciertos en el Altozano a la cucaña en el Guadalquivir

Triana celebra la Velá de Santa Ana: de los conciertos en el Altozano a la cucaña en el Guadalquivir

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social
Tracking Pixel Contents