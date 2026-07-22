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En Cataluña

El condenado por matar y descuartizar a su casero en Barcelona se escapa en su primera salida programada de la cárcel

Cumple condena de más de 10 años de prisión por homicidio

Agentes de Policía conversan tras el hallazgo del cadáver

Agentes de Policía conversan tras el hallazgo del cadáver / Lorena Sopêna - Europa Press

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Germán González

Barcelona

En mayo de 2025 la Audiencia de Barcelona condenó a una pena de 10 años y tres meses de cárcel a William Morrow A., de nacionalidad irlandesa, después de que en el juicio admitiese haber matado a su casero en noviembre de 2022 y haber descuartizado su cuerpo. El crimen se destapó después de que el condenado pusiera el torso del cadáver en una maleta y el otras partes del cuerpo en bolsas y las lanzase a contenedores de la calle Aragón con Casanova.

El condenado cumplía condena en la prisión de Quatre Camins y el pasado lunes tuvo su primera salida programada dentro del proceso terapéutico para rehabilitarse. Tras visitar la zona del Born junto a técnicos penitenciarios, William volvía en coche junto al personal penitenciario y de tratamiento a la cárcel, según adelantó 'El Caso' y confirmó este medio. Sin embargo, cuando el vehículo se paró en un semáforo en la calle Marina, el sospechoso se bajó y se marchó del lugar, sin que pudieran detenerlo.

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Los Mossos d'Esquadra han activado un dispositivo de búsqueda en el que colaboran el personal del centro penitenciario. Por eso, se ha distribuido su imagen y se ha preguntado al entorno de William para determinar si se ha puesto en contacto con ellos. En el juicio, el tribunal tuvo en cuenta el trastorno de salud mental que tenía cuando cometió el crimen. El condenado está en segundo grado penitenciario, según fuentes penitenciarias, por lo que sigue encerrado pero se somete a salidas y tratamiento para incidir en su reinserción.

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Fuente: El Periódico

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