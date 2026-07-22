En el municipio de La Canonja
Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja
La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
EFE
Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.
Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.
Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.
- Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: 'Es probable que este día ya no se cumplan los criterios
- Luz verde al proyecto para construir el tercer carril en la AP-4: irá desde Dos Hermanas a Las Cabezas
- El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros
- Recreativo Huelva-Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Colombino
- Huelva estrena una pasarela de madera de 1,7 kilómetros entre dos rincones paradisíacos: “Una de las mejores playas de España”
- Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía
- Una de las piscinas más baratas de toda Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: entradas desde 2,5 euros con césped y sombraje
- La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán ante Croacia el 29 de septiembre