La Guardia Civil encontró más de 1,8 millones de euros en efectivo a la trama de Pascual Llopis y Mario García

Decenas de billetes de 50 metidos en un falso enchufe. Bolsas de plástico repletas de fajos en un armario. Más pasta en una habitación escondida tras una pared. Así, hasta llegar a 1.860.400 euros en efectivo. Esto fue lo que la Guardia Civil intervino a la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico en Cádiz y Sevilla, presuntamente liderada por Mario García y Pascual Llopis, ambos en prisión provisional desde el pasado 3 de julio.

La investigación, iniciada en agosto de 2025, "tiene su origen en el análisis de la inteligencia obtenida de un objetivo de alto valor dentro del ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional", detallan desde la Benemérita. "De esta forma, se detectó una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz".

Un agente inspeccionando un falso enchufe en el marco de la trama presuntamente liderada por Pascual Llopis y Mario García. / GUARDIA CIVIL

En el transcurso de las pesquisas se analizó "la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos", según fuentes oficiales. "Todas estas empresas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal".

Banana, Margarita y Puro Latino

Babú, Banana y Margarita Beach Club. Estos tres conocidos locales, ubicados en El Puerto de Santa María, han sido investigados por los guardias civiles en el marco de la operación Trajano 23 Sorela, destinada a desmantelar una trama de blanqueo de dinero del narco. Todos estos establecimientos, por cierto, pertenecen a uno de los detenidos en este operativo: Pascual Llopis.

Y no solo restaurantes y discotecas: en el foco también está el Puro Latino, un festival en el que cada año bailan miles de jóvenes -y no tanto- a ritmo de reggaetón. Este macroevento también habría servido, según las sospechas de los investigadores, para introducir en el circuito legal el dinero obtenido de manera ilícita a través del tráfico de drogas.

Dinero en metálico intervenido a la trama liderada presuntamente por Pascual Llopis y Mario García. / GUARDIA CIVIL

Una trama con millones de euros

En los 15 registros practicados por la Guardia Civil en domicilios y negocios de Dos Hermanas, Pilas, Cádiz y El Puerto de Santa María se intervinieron "1.860.400 euros en metálico". Y también "10 relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro, y hasta 10 vehículos (entre ellos, seis turismos de alta gama)".

"Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros", detallan desde el Instituto Armado. Asimismo, se han bloqueado "cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva investigada, superando el millón de euros conjuntamente".

Tras explotar esta operación, se pusieron a disposición judicial a los 11 detenidos y a la persona investigada "como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias". De todos ellos, se decretó el ingreso en prisión provincial de dos: Pascual Llopis y Mario García.