Extinguido el incendio forestal de Almonaster la Real que obligó a desalojar a 350 vecinos

El Plan Infoca ha dado por extinguido en la madrugada de este jueves 23 de julio el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje Las Veredas, en Almonaster la Real (Huelva). El fuego obligó al desalojo de cerca de 350 vecinos y provocó además el corte del tráfico ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa.

Según ha informado el propio Plan Infoca a través de sus redes sociales, el incendio quedó controlado alrededor de las 22.00 horas de este miércoles y se dio por extinguido pasadas las 01.00 horas de este jueves, una vez completadas las labores de liquidación.

El aviso inicial llegó al servicio de emergencias 112 Andalucía sobre las 05.20 horas del martes, después de que varios particulares alertaran de la presencia de llamas en la zona. A partir de ese momento se activó el dispositivo de extinción para trabajar sobre el terreno y evitar que el fuego siguiera avanzando.

Durante la evolución del incendio, el Plan Infoca activó a las 13.39 horas la fase de emergencia, en situación operativa 1, debido a la afección del fuego y a las medidas preventivas adoptadas. Posteriormente, la situación descendió a fase de preemergencia, situación operativa 0, a las 20.34 horas del mismo día, después de que el incendio fuera dado por estabilizado.

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Finalmente, tras quedar controlado en la noche del miércoles, los trabajos de remate y liquidación permitieron dar por extinguido el fuego en la madrugada de este jueves.