Sucesos
Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora
La presunta agresora quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial
Rocío Gato
Una mujer fue detenida el pasado domingo en la localidad de Toro (Zamora) como presunta autora de un delito de violencia doméstica, después de que, supuestamente, acuchillara a su marido en el pecho durante una discusión en un domicilio situado en una céntrica calle de la localidad.
Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida que, según las primeras informaciones, reviste carácter leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron para recibir asistencia médica.
La presunta agresora pasó a disposición judicial durante la mañana del lunes 27 de julio. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, quedó en libertad con cargos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Fuente: La Opinión de Zamora
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