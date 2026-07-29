Sucesos
Desmantelan un "búnker" en las Tres Mil Viviendas con drogas, armas y máquinas tragaperras robadas
La Policía Nacional ha intervenido además en la operación dos cultivos 'indoor' de marihuana, 10.000 euros en efectivo y diversas cantidades de cocaína, ketamina y hachís
Un "búnker" en mitad de las Tres Mil Viviendas. Ahí, en un inmueble fuertemente protegido de este barrio de Sevilla, la Policía Nacional ha desmantelado "un punto de venta de drogas" que funcionaba también como "salón recreativo ilegal para sus clientes". Como resultado de esta operación, los agentes han procedido a la detención de dos personas presuntamente vinculadas a estos hechos, según ha informado este miércoles el Cuerpo.
"La investigación comenzó cuando los efectivos, por informaciones propias, tuvieron conocimiento de que podría haber un punto de venta de droga en un inmueble ubicado en el barrio de las Tres Mil Viviendas de la capital hispalense", detallan fuentes oficiales. "Llevadas a cabo las pertinentes diligencias de investigación, la Policía Nacional logró identificar los principales inmuebles utilizados para la actividad delictiva. Una vez reunidos los indicios suficientes, llevó a cabo un dispositivo policial que culminó con cuatro entradas y registros".
Como resultado de estas actuaciones, se desmantelaron "dos cultivos indoor de marihuana", ubicados en dos de los domicilios investigados, "y un punto de venta de drogas que se encontraba bunkerizado en otra de las viviendas, que funcionaba además como salón recreativo ilegal para sus clientes". "Los agentes intervinieron además dos armas de fuego -con su correspondiente munición-, una motocicleta, cerca de 10.000 euros en efectivo y gran variedad de sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, ketamina y hachís".
Asimismo, en este dispositivo policial se consiguió recuperar "10 máquinas recreativas que figuraban como sustraídas y han sido ya devueltas a sus propietarios originales", según apuntan desde la Policía Nacional. A consecuencia de estos hechos, dos personas han sido detenidas "por su supuesta implicación en los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas de fuego, defraudación de fluido eléctrico y receptación". De los dos, "el encargado del punto de venta" ha entrado en prisión provisional "por decisión de la autoridad judicial".
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