Secciones

Es noticia
El Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCHuelga Renfe sevillaJulio Díaz en el Sevilla FCAlquiler en SevillaOla de calor AndalucíaQuieren bandera Andalucía en WhatsappOperación salida en la AP-4Multa aparcar en la playaRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin
Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

L. O.

Añádenos en Google

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado, con evidentes signos de violencia, debajo de un puente de la autovía en el municipio de Murcia, en concreto en la zona de Barriomar. El fallecido, un varón de origen magrebí, presentaba una treintena de puñaladas por todo su cuerpo. Hay seis detenidos, todos parientes, por el crimen.

TEMAS

Tracking Pixel Contents