Policía Local y Guardia Civil salvan la vida a un hombre con parada cardiorrespiratoria en La Rinconada

Guardias civiles y policías locales se unieron el pasado sábado para salvarle la vida a un hombre en La Rinconada. Según han informado desde la Benemérita este viernes, los agentes de la Benemérita "fueron alertados por la Policía Local por una posible situación de emergencia en el interior de una vivienda", donde al llegar encontraron "a un varón inconsciente tumbado en el suelo". Tras practicarle la reanimación, pudo ser evacuado a un hospital para continuar allí la asistencia.

Tras la llamada de emergencia y una vez en el domicilio de la víctima, los efectivos desplazados comprobaron "la ausencia de respuesta y de respiración del varón", tal como apuntan estas fuentes oficiales. Ahí los agentes "asumieron la rápida intervención sanitaria iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar básica", según detallan desde el Instituto Armado.

"Mientras uno de los guardias civiles realizaba dichas maniobras en coordinación con agentes de la Policía Local, el resto de efectivos solicitaron la rápida presencia de Servicios de Emergencias Sanitarias, asegurando y facilitando el acceso a la vivienda", señalan desde la Benemérita. "El guardia civil y dos policías locales se mantuvieron de forma ininterrumpida y prolongada durante aproximadamente 10 minutos realizando las compresiones torácicas y siguiendo los protocolos de soporte vital básico hasta la llegada de la Unidad Medicalizada del 061".

Según manifestó el equipo médico desplazados a los efectivos, "la rápida actuación coordinada de los agentes permitió lograr la recuperación del pulso efectivo y constantes vitales del auxiliado y que esta persona no perdiese la vida". Una vez estabilizado, la víctima fue "posteriormente evacuada de manera urgente al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla para continuar con una asistencia especializada".