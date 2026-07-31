Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía pendiente de CeutaSecreto Rochelambert RancioClara GrimaSenderismo Alcalá de GuadairaRenovación Barceló Punta UmbríaBar Citröen SevillaOla de calor AndalucíaHorario NEC Nimega-Sevilla FCHuelga Renfe sevillaQuieren bandera Andalucía en WhatsappCádiz retira Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón
instagramlinkedin

Agresión Sexual

Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca

El acusado grabó las violaciones y distribuyó las imágenes a otros pederastas

Interpol encontró los archivos en internet y alertó a la Guardia Civil, que arrestó al joven

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Ollés

Un joven ha ingresado en prisión por agresiones sexuales a cinco niñas a las que daba clases de baile en Mallorca, según han confirmado fuentes jurídicas. El sospechoso grabó en vídeo las violaciones y las difundió en círculos pedófilos, lo que permitió a Interpol dar con ellas y alertar a la Guardia Civil. Tras una laboriosa investigación, los agentes arrestaron al sospechoso, que ayer fue encarcelado por orden de la jueza de guardia de Inca.

La investigación se ha prologando durante varios meses, después de que el organismo internacional detectara en foros de pederastas varios vídeos e imágenes en los que aparecían menores de edad siendo agredidas sexualmente por un joven. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió relacionar estos archivos con una asociación de baile de Mallorca y posteriormente identificaron al acusado.

Noticias relacionadas

El joven fue detenido el pasado lunes y ayer fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Inca. En su declaración, el sospechoso solo respondió a las preguntas de su abogado. La magistrada de guardia acordó su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
  2. Piden a WhatsApp y Apple el emoji de la bandera de Andalucía: 'Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta
  3. Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
  4. La resurrección del Bar Citröen de Sevilla: La Raza reabre el histórico establecimiento y vuelve al Parque de María Luisa
  5. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 30 de julio de 2026
  6. Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas
  7. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 30 de julio de 2026
  8. Fallece el actor algecireño Manolo Solo, pilar del cine español desde Andalucía

Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie

Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie

Por qué Canarias sí tiene su propia bandera en emoji y Andalucía no podrá tenerlo salvo que Apple intervenga

Por qué Canarias sí tiene su propia bandera en emoji y Andalucía no podrá tenerlo salvo que Apple intervenga

El nuevo alojamiento de la UME en Morón de la Frontera: 3 plantas y 96 plazas disponibles

El nuevo alojamiento de la UME en Morón de la Frontera: 3 plantas y 96 plazas disponibles

María Jesús Montero entra en la dirección del Grupo Socialista del Senado

María Jesús Montero entra en la dirección del Grupo Socialista del Senado

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

DIRECTO | Vista de la frontera de Ceuta, por donde cruzaron miles de personas procedentes de Marruecos

Las imágenes de Ceuta un día después de la gran crisis en la frontera

Las imágenes de Ceuta un día después de la gran crisis en la frontera
Tracking Pixel Contents