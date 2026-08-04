Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transformarción La CartujaParo AndalucíaFilósofo David Pastor VicoVivienda segunda manoFarolas TorreblancaFallece Juan LebrónVirus del NiloHermandad Alcalá de GuadaíraRobo Almadén de La PlataTarifas TussamAccidente Sevilla
instagramlinkedin

Almería

Detenido en El Ejido tras intentar atropellar a una mujer con historial de violencia de género: vecinos evitaron la agresión

Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes

Patrulla de la Guardia Civil

Patrulla de la Guardia Civil / Delegación del Gobierno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).

El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.

Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
  2. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
  3. Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de agosto de 2026
  5. Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
  6. Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
  7. Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
  8. El aviso de la Junta de Andalucía para ver el eclipse: no uses las gafas homologadas durante más de un minuto seguido

Los caballos huyen de las llamas del incendio en Grecia

No solo fútbol: el Trofeo Carranza convierte Cádiz en una gran fiesta este sábado

No solo fútbol: el Trofeo Carranza convierte Cádiz en una gran fiesta este sábado

La Comisión Europea no ve una relación directa entre la regularización masiva y la crisis en Ceuta

La Comisión Europea no ve una relación directa entre la regularización masiva y la crisis en Ceuta

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Antonio Sanz responde al archivo de todas las denuncias por los cribados del cáncer de mama en Andalucía: "Han pinchado en hueso"

Antonio Sanz responde al archivo de todas las denuncias por los cribados del cáncer de mama en Andalucía: "Han pinchado en hueso"

Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana

Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana

Vídeo | Cuatro investigados por pesca furtiva en Doñana tras intervenir 500 kilos de captura ilegal

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras
Tracking Pixel Contents