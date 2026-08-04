Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transformarción La CartujaParo AndalucíaFilósofo David Pastor VicoVivienda segunda manoFarolas TorreblancaFallece Juan LebrónVirus del NiloHermandad Alcalá de GuadaíraRobo Almadén de La PlataTarifas TussamAccidente Sevilla
instagramlinkedin

En el concejo de Carreño

Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Asturias

El conductor del coche tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras la colisión

Los Bomberos trabajan en uno de los vehículos siniestrados.

Los Bomberos trabajan en uno de los vehículos siniestrados. / SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. R.

Seis personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión entre un autobús de pasajeros y un turismo registrada esta mañana en la AS-19, a la altura del polígono de Falmuria, en la zona de Prendes, en Carreño, en Asturias.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de Jove. Uno de ellos fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico y los otros cuatro, en una ambulancia convencional. El herido de mayor gravedad, un varón, fue trasladado en la UVI móvil al Hospital de Cabueñes.

El autobús el turismo implicados en el siniestro.

El autobús el turismo implicados en el siniestro. / SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del accidente a las 9.54 horas. En la llamada se alertaba de una colisión entre un autobús y un turismo y se indicaba que el ocupante del coche se encontraba atrapado en el interior del vehículo. En el autobús viajaban el conductor y siete pasajeros.

Hasta el lugar se desplazaron el jefe de la Zona Centro de Bomberos de Asturias, cinco efectivos del parque de Avilés y otros tres con base en La Morgal, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

El coche siniestrado.

El coche siniestrado. / Guardia Civil

A su llegada, los bomberos procedieron a excarcelar al conductor del turismo. Una vez liberado el herido y concluida la intervención, los efectivos realizaron tareas de limpieza de la calzada.

Noticias relacionadas

La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) comunicó el accidente a la Guardia Civil y al SAMU. El dispositivo sanitario movilizado estuvo compuesto por la UVI móvil de Gijón, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional de la zona y una ambulancia colectiva.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
  2. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
  3. Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de agosto de 2026
  5. Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
  6. Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
  7. Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
  8. El aviso de la Junta de Andalucía para ver el eclipse: no uses las gafas homologadas durante más de un minuto seguido

El Gobierno cesa a un cargo del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar la cifra de entradas a Ceuta

El Gobierno cesa a un cargo del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar la cifra de entradas a Ceuta

De la compra de la Nao Victoria a su posterior subasta: el Archivo de Sevilla reúne documentos clave de la primera vuelta al mundo en una nueva exposición

De la compra de la Nao Victoria a su posterior subasta: el Archivo de Sevilla reúne documentos clave de la primera vuelta al mundo en una nueva exposición

María Guerrero, policía Local de Sevilla alerta sobre el aumento del consumo de vapers en adolescentes y niños: "No es sólo vapor de agua, lo más peligroso es la nicotina"

María Guerrero, policía Local de Sevilla alerta sobre el aumento del consumo de vapers en adolescentes y niños: "No es sólo vapor de agua, lo más peligroso es la nicotina"

Vídeo | El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla alerta del creciente consumo de vapers en los menores

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Tortilla de calabacín en freidora de aire: jugosa, ligera y sin apenas aceite

Tortilla de calabacín en freidora de aire: jugosa, ligera y sin apenas aceite

Investigan a un veterinario por certificar la muerte de un perro que apareció vivo cuatro días después: qué dice la ley

Investigan a un veterinario por certificar la muerte de un perro que apareció vivo cuatro días después: qué dice la ley

Roban más de 200 metros de cable del cementerio y el punto limpio de Almadén de la Plata

Roban más de 200 metros de cable del cementerio y el punto limpio de Almadén de la Plata
Tracking Pixel Contents