Violencia machista
¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
Llevaba más de 10 años trabajando en la unidad cinológica de la Comandancia de Zamora, y era "muy reservado"
A. B. / P. T. / R. G.
"Muy reservado", así definen los compañeros zamoranos del guardia civil que este miércoles ha irrumpido en el puesto de la Benemérita en Llanes (Asturias) y ha matado a otra agente, que era su exmujer, además de disparar a varios compañeros que intentaron protegerla.
El agresor, que también ha fallecido tras un tiroteo con otros agentes de la Guardia Civil en el puesto de Llanes, llevaba diez años destinado en la Comandancia de Zamora.
El agente, Dámaso F. S., llegó a la provincia castellana para trabajar después de haberse separado de su exesposa, con la que compartía tres hijos. En Zamora trabajaba en la unidad cinológica, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a Donald, un pastor alemán con el que trabajaba, a un acto en el que fue condecorado tras una vida de servicios con más de 1.000 intervenciones.
Ninguno de los dos agentes era natural de Zamora: él procedía de un pueblo de Galicia y no solía hablar de su vida durante sus años de casado.
La víctima, Laura C. V., tenía 50 años y era oriunda de Madrid, aunque llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era "muy conocida y querida".
Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.
Fuente: La Opinión de Zamora
- El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de agosto de 2026
- Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
- Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
- Una vivienda de segunda mano en Andalucía cuesta casi 30.000 euros más que hace un año: el precio crece el 14%
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
- Ni Zahara de los Atunes ni Tarifa: el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa
- Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana