Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctima mortal virus del NiloPlan emigrantes PP y VoxViolencia género TorreblancaComercios SevillaGasto delegaciones de la JuntaToro Nagashi CoriaProgramación Bienal FlamencoAparcamiento Torreblanca tranvibúsNuevo chalet Jessica BuenoHermandad Alcalá de Guadaíra
instagramlinkedin

Asturias

Hablan testigos del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes: "Escuché tiros y vi a los guardias corriendo pistola en mano, parecía una película"

Conmoción por el asesinato de una agente a manos de su exmarido, que acabó muerto en su huido tras un tiroteo

Ambulancia y Guardia Civil, tras el tiroteo en el cuartel de Llanes.

Ambulancia y Guardia Civil, tras el tiroteo en el cuartel de Llanes. / Irma Collín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Rendueles

Llanes (Asturias)

Conmoción total en Llanes, que se ha visto brutalmente golpeada por el tiroteo en el cuartel de la Benemérita después de que un agente, destinado en Zamora, irrumpiese en el mismo para acabar con la vida de su exmujer, guardia civil destinada en el concejo. Las dependencias policiales se encuentran completamente acordonadas tras lo sucedido mientras la Policía Judicial ya investiga los hechos, en los que además de la mujer falleció su agresor tras ser atendido durante dos horas por los servicios sanitarios de la UVI móvil.

"Escuché los tiros y parecía una película, empezaron los policías y los guardias civiles a correr pistola en mano detrás de él", cuenta una testigo de lo sucedido, aún en shock por lo vivido.

"Después, un poco más tarde, entraron como tres ambulancias sonando muy fuerte, hacia la parte de atrás del cuartel, donde debía estar la mujer que murió", agrega quien aún no se quita de la cabeza persecución que presenció: "Eso sí que lo vimos, a los guardias y policías corriendo con las pistolas, cuando le buscaban a él". Fue en ese momento cuando se produjo el tiroteo en el que el agresor acabó herido, y posteriormente fallecido. Igualmente, un teniente de Ribadesella que quiso proteger a la víctima está herido grave. "Vimos a una mujer que gritaba y lloraba, creemos que es la esposa de uno de los heridos", señala otra testigo de los hechos.

A escasos metros del cuartel, Rosalía San Juan, vecina de Santa Eulalia y amiga de varias familias de guardias civiles, siguió lo ocurrido desde su vivienda. "Oí muchos gritos", relata. Poco después, varias esposas de agentes acudieron a su casa. "Lloraban como desconsoladas. No sabían nada, solo que no las dejaban entrar en casa", explica. Las mujeres permanecieron allí hasta que un familiar fue a recogerlas. Durante ese tiempo, la testigo vio llegar varias ambulancias y una UVI móvil.

Aunque no presenció el tiroteo, asegura que poco después les comunicaron lo sucedido. "Nos dijeron que un guardia civil había matado a la mujer. Yo no vi nada, solo todo el revuelo", señala. También recuerda que una de las mujeres que estaba con ella y que conocía a la víctima se desmayó al enterarse de la noticia.

La fallecida, Laura C. V., de 50 años y que vivía desde hace mucho tiempo en Llanes, donde crió a sus tres hijos, era muy conocida en el concejo. Su exmarido, que tenía una orden de alejamiento respecto a ella, estaba destinado por ello en Zamora.

Noticias relacionadas y más

Pero la distancia y la orden de alejamiento no fueron suficientes impedimentos para que viajase hasta el cuartel de Llanes para acabar con la vida de su expareja.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón
  2. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de agosto de 2026
  3. Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
  4. Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
  5. Una vivienda de segunda mano en Andalucía cuesta casi 30.000 euros más que hace un año: el precio crece el 14%
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
  7. Ni Zahara de los Atunes ni Tarifa: el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa
  8. Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana

Desalojos preventivos en San Roque por un incendio forestal cerca de líneas de alta tensión

Desalojos preventivos en San Roque por un incendio forestal cerca de líneas de alta tensión

Una serpiente invasora llega por accidente a Alemania y ya suma cientos de ejemplares: los científicos temen que siga expandiéndose

Una serpiente invasora llega por accidente a Alemania y ya suma cientos de ejemplares: los científicos temen que siga expandiéndose

Los Remedios estrena 59 árboles y más de 6.300 arbustos en la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

Los Remedios estrena 59 árboles y más de 6.300 arbustos en la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

Vídeo | Concluye la renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

Accidente en la playa de Doñana: evacuado un menor en helicóptero tras golpearse la cabeza saltando desde una boya

Accidente en la playa de Doñana: evacuado un menor en helicóptero tras golpearse la cabeza saltando desde una boya

Vox tensa el gobierno de Juanma Moreno y ratifica su rechazo en Andalucía a acoger menores inmigrantes de Ceuta: "Los invasores a su país"

Vox tensa el gobierno de Juanma Moreno y ratifica su rechazo en Andalucía a acoger menores inmigrantes de Ceuta: "Los invasores a su país"

Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz que daría el control del tráfico a Teherán

Irán y Omán ultiman un nuevo estatus para el estrecho de Ormuz que daría el control del tráfico a Teherán

Feria, novillada y una vaca para el público: así serán las fiestas patronales de La Puebla de los Infantes

Feria, novillada y una vaca para el público: así serán las fiestas patronales de La Puebla de los Infantes
Tracking Pixel Contents