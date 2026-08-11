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Investigación

Un hombre mata a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella

El caso se investiga como violencia doméstica y no de género al figurar la víctima en el Registro Civil como varón

Imagen de un coche de la Policía Nacional.

Imagen de un coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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Ana I. Montañez

Málaga

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras supuestamente matar a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años y de origen venezolano, en un episodio de violencia doméstica. En primera instancia se investigaba como un presunto caso de violencia de género, pero se acabó descartando al no haber iniciado la víctima los trámites legales para el cambio de sexo y figurar, por tanto, como varón en el Registro Civil, según ha podido confirmar La Opinión de Málaga.

Aunque no estaban casados, víctima -que había transicionado hace tiempo- y autor del crimen eran pareja sentimental y convivían juntos. Según las primeras averiguaciones policiales, las discusiones de pareja eran habituales.

El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas. La mujer ha sido localizada en una vivienda ubicada en la calle Castilla con heridas de arma blanca y aunque hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima ha fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

El autor confesó el crimen

Según han explicado fuentes policiales, el Cuerpo tuvo conocimiento del crimen a través de una denuncia ciudadana y, a la llegada de los agentes al domicilio, el autor confesó la comisión del homicidio.

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No está prevista la puesta a disposición judicial del arrestado en la jornada de hoy.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Fuente: La Opinión de Málaga

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