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Obligadas a prostituirse las 24 horas y controladas en todo momento: liberan a 15 mujeres de dos clanes de proxenetas en Sevilla

Guardia Civil y Policía Nacional han arrestado a 15 personas presuntamente responsables de la explotación sexual de estas mujeres, de nacionalidad venezolana y colombiana, que permanecían hacinadas en casas prostíbulo

Vídeo | Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en Sevilla

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Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en Sevilla / Guardia Civil / Policía Nacional

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Obligadas a prostituirse las 24 horas del día, hacinadas en habitaciones pequeñas y sometidas a un control estricto. Así vivían las 15 mujeres venezolanas y colombianas que han liberado la Guardia Civil y la Policía Nacional en Sevilla, según ha informado este jueves el Instituto Armado. En la operación se han desmantelado las dos organizaciones criminales presuntamente responsables de esta trata de seres humanos con fines de explotación sexual, arrestando a un total de 15 personas supuestamente vinculadas a ellas.

"Las víctimas eran captadas principalmente en países de Sudamérica aprovechando su precaria situación económica y social, siendo trasladadas posteriormente a España", detallan desde la Benemérita. "Una vez en nuestro país, las mujeres eran alojadas en inmuebles que aparentaban ser viviendas particulares, pero que funcionaban como casas prostíbulo, donde eran sometidas a un férreo control por parte de los integrantes de las organizaciones".

"Allí convivían hacinadas en pequeñas habitaciones, sin intimidad y en condiciones insalubres, permaneciendo disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para atender los servicios sexuales impuestos por la organización", señalan fuentes oficiales. "Además, la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la organización era utilizada como mecanismo de control para impedir que abandonaran la explotación".

Asimismo, los responsables realizaban "fotografías de contenido sexual a las víctimas y las anunciaban en plataformas digitales bajo identidades ficticias, describiendo sus características físicas y los servicios ofrecidos con el único objetivo de aumentar la demanda y obtener un mayor lucro económico". Y todo ello, tanto en la propia Sevilla capital como en "varios municipios de la provincia".

15 detenidos y 15 mujeres liberadas

Como resultado del operativo se realizaron cuatro entradas y registros en Utrera, Gelves, Aznalfarache y Sevilla. En estas actuaciones se detuvieron a 15 personas "como presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas".

Durante los registros practicados se intervinieron además "dispositivos de telefonía móvil, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y 10.000 euros en efectivo". "Igualmente, la investigación patrimonial desarrollada permitió el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y de tres inmuebles presuntamente utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva".

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Al frente de la operación en la que se liberaron a 15 mujeres "en situación de extrema vulnerabilidad" estaba el Área de Delitos contra las Personas (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. Y advierten desde la Benemérita: "La investigación que continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales".

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