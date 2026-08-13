Ahogamiento
Muere una mujer de 84 años en una piscina de Castelldefels (Barcelona)
Es la undécima víctima mortal en piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio
Redacción
Una mujer de 84 años y nacionalidad española ha muerto este jueves mientras se bañaba en una piscina de Castelldefels, en Barcelona.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 15.04 horas para informar del incidente. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado tres ambulancias hasta el lugar y ha practicado maniobras de reanimación a la mujer, aunque finalmente no han tenido éxito.
Con esta muerte, ya son once las víctimas mortales en piscinas de Cataluña desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio.
Además, desde el comienzo de la campaña, una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas de Cataluña, la mayoría de ellas menores.
Fuente: El Periódico
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