Los bomberos extinguen un incendio junto al Virgen del Rocío tras un accidente con una tubería de oxígeno

Los Bomberos de Sevilla han extinguido un incendio este viernes por la tarde junto al Hospital Virgen del Rocío. Según detallan fuentes oficiales, las llamas se han originado porque una retroexcavadora ha picado por error "un tubo de conducción de oxígeno, que ha comenzado a arder". En principio, y tal como apuntan estas mismas voces, "no hay personas afectadas" a consecuencia de este suceso.

El incidente ha tenido lugar en la parte exterior del Hospital Virgen del Rocío, cerca del edificio de Medicina Nuclear, tal como confirman fuentes cercanas a los hechos. Después de que la tubería empezara a arder, el fuego se extendió también a un árbol y a varios arbustos que había en la zona próxima a la tubería. No obstante, la rápida intervención de los efectivos ha logrado sofocar este incendio.

Estos Bomberos de Sevilla tuvieron que intervenir también el pasado jueves a las 15:10 en la céntrica calle Guzmán el Bueno. En este caso, las llamas afectaron a un domicilio en el que residían un matrimonio y su hijo, tal como informaron desde el Ayuntamiento a este periódico. "El padre y la madre resultaron ilesos, solo el hijo de la familia necesitó traslado a centro hospitalario", detallan fuentes municipales. Pese a la gravedad del suceso, "el incendio no ha comprometido la estructura del edificio".

Y hace poco menos de un mes, estos profesionales acudieron a sofocar otro incendio en un inmueble situado en el número 37 de la calle Peral. En ese momento, dos personas estaban en el interior del piso, un varón y su madre, de unos 90 años, que tuvo ser evacuada por los servicios de emergencias sanitarias 061 por inhalación de humo. Una vez extinguidas las llamas, airearon el espacio afectado y liberaron la gran cantidad de humo que se había concentrado en el interior de la vivienda.