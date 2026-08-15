Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sevilla FC - Rayo VallecanoNotas jugadores SevillaBetis - InterNotas Real BetisTerremoto en GranadaConsejos en caso de terremotoNoche de tensión en GranadaIncendio Niebla actualizaciónRecomendaciones incendio NieblaObras Fábrica ArtilleríaPlaya Huelva cerveza
instagramlinkedin

Investigación

Cuatro detenidos en Vizcaya acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

Tres de ellos habían contactado con la víctima por redes sociales y la Ertzaintza investiga a otros tres por facilitarle droga

Un agente de la Ertzaintza.

Un agente de la Ertzaintza. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 en Vizcaya, a la que tres de ellos habían contactado por redes sociales, y ha investigado a otros tres por facilitarle droga, según ha confirmado el cuerpo este sábado a EFE.

El caso arrancó el pasado 16 de junio, cuando la joven acudió a la comisaría de Ibaizabal para denunciar una agresión sexual ocurrida dos días antes en una lonja de Basauri.

La menor señaló en su denuncia que el autor fue un hombre de 39 años, que además la grabó con el móvil. Los agentes lo detuvieron ese mismo día en Basauri. Tenía antecedentes policiales y había sido arrestado en dos ocasiones anteriores.

A raíz de las indagaciones, la Policía vasca apreció que podía haber más implicados y pasó el caso a su grupo especializado en delitos contra menores.

Entre julio y principios de agosto, los investigadores localizaron a otros tres hombres que habían hablado con la menor por redes sociales con contenido sexual y que, presuntamente, mantuvieron relaciones con ella sabiendo que no alcanzaba la edad de consentimiento sexual, fijada en España en los 16 años. El 16 de julio, un mes después de interponerse la denuncia, detuvieron en Bilbao a un joven de 19 años, sin antecedentes, que pasó a disposición judicial ese mismo día.

El 23 de julio arrestaron en Erandio a otro joven, con antecedentes por tráfico de drogas. El 5 de agosto detuvieron en Barakaldo al cuarto hombre, de 54 años, también sin antecedentes y puesto a disposición judicial en la misma jornada.

Noticias relacionadas

A los cuatro se les acusa de un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años. La investigación apunta además a otros tres hombres, de 17, 21 y 28 años, a los que se atribuye haber facilitado droga a la víctima. Todos los detenidos e investigados son españoles.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DANA se agrava en Andalucía: aumentan a siete las provincias andaluzas con avisos por lluvias y tormentas este sábado
  2. Una DANA extiende las lluvias y tormentas en Andalucía a tres provincias: granizo, vientos fuertes y hasta 20 litros en una hora
  3. El incendio de Niebla se extiende por la provincia de Sevilla: salta la carretera del Álamo y avanza hacia Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas
  4. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 14 de agosto de 2026
  5. El plan andaluz de ayudas a autónomos para comprar vehículos se revisa por falta de solicitudes: sube a 4.000 euros y se abre para empresas y particulares
  6. Las primeras paradas del tranvibús llegan a la calle Imagen: las obras avanzan a contrarreloj para terminar el recorrido hasta el Duque
  7. Los alcaldes de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas, ante la amenaza del incendio de Niebla: "Se quema la sierra y nos quemamos también por dentro"
  8. Mapa en tiempo real del incendio forestal de Niebla, en Huelva: así avanza el fuego

Vídeo | Peque valora el triunfo del Sevilla al Rayo: "El equipo ha competido muy bien y se ha dejado todo"

Vídeo | Jon Guridi se rinde a la afición del Sevilla tras su debut ante el Rayo: "Tener esta afición a tu favor es increíble"

La reflexión de Luis García Plaza tras el triunfo del Sevilla al Rayo en el descuento: "Incluso con diez, somos capaces de sacar una jugada y poder remontar"

La reflexión de Luis García Plaza tras el triunfo del Sevilla al Rayo en el descuento: "Incluso con diez, somos capaces de sacar una jugada y poder remontar"

El Extra de Verano de la ONCE reparte su premio mayor de 15 millones en Andalucía

El Extra de Verano de la ONCE reparte su premio mayor de 15 millones en Andalucía

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Peque y Guridi transforman los penaltis y guían al Sevilla a su primer triunfo en Liga

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Peque y Guridi transforman los penaltis y guían al Sevilla a su primer triunfo en Liga

El Sevilla remonta al Rayo Vallecano con dos penaltis y suma tres puntos en el estreno liguero en Nervión (2-1)

El Sevilla remonta al Rayo Vallecano con dos penaltis y suma tres puntos en el estreno liguero en Nervión (2-1)

Fran García avisa antes del estreno del Betis en Liga: "El equipo está preparado y con ganas para sacar los primeros tres puntos"

Fran García avisa antes del estreno del Betis en Liga: "El equipo está preparado y con ganas para sacar los primeros tres puntos"

La jornada 1 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 1 de LaLiga EA Sports, en imágenes
Tracking Pixel Contents