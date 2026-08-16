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Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra

La aeronave ha caído a tierra en una zona de campos conocida como Ulagosa por causas que se están investigando

Dos heridos hospitalizados tras estrellarse una avioneta en Viana (Navarra)

Dos heridos hospitalizados tras estrellarse una avioneta en Viana (Navarra)

Javier Vendrell Camacho

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EFE

Pamplona

Dos hombres han resultado heridos y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, en Navarra.

El Gobierno navarro ha indicado en un comunicado que el siniestro se ha producido cuando la aeronave, en la que viajaban dos personas, ha caído a tierra en una zona de campos conocida como Ulagosa por causas que se están investigando.

Los servicios de emergencia han atendido y trasladado a las dos ocupantes de la avioneta. Se trata de un varón de 25 años que ha sufrido politraumatismos de carácter grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en un helicóptero medicalizado, y otro varón que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) y fractura de tobillo y ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado. En el caso del ingresado en el HUN, fuentes del Departamento de Salud navarro han indicado que está estable y permanecerá ingresado en observación.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido el aviso del siniestro a las 11:54 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Lodosa, al equipo médico de Viana, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil. Además, SOS La Rioja ha movilizado a efectivos de bomberos del parque de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada).

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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro. La Guardia Civil ha indicado que la avioneta procedía del aeropuerto de Agoncillo, en La Rioja.

Fuente: El Periódico

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