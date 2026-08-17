Un muerto y una herida al caerles encima una farola golpeada por un autobús en Mallorca

Un turista sirio de 36 años ha muerto esta tarde alcanzado por una farola que se ha desprendido al ser golpeada por un autobús en la plaza Campdevànol de Valldemossa, en Mallorca. Otra mujer ha resultado herida de carácter menos grave en el accidente, mientras que la mujer del fallecido y la conductora del vehículo han tenido que recibir asistencia médica al sufrir crisis de ansiedad. La Policía Local de Valldemossa y la Guardia Civil han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

Eran las cuatro menos veinte de la tarde cuando un autobús del TIB que salía tras realizar una parada en la plaza Campdevànol de Valldemossa ha golpeado accidentalmente contra una farola, que a su vez se ha desprendido y ha caído sobre varias personas.

La farola ha alcanzado de lleno a un turista de nacionalidad siria de 36 años, que ha fallecido prácticamente en el acto. Según la apreciación de los médicos del 061 que le han examinado, sufría "lesiones incompatibles con la vida". En el accidente ha resultado también herida una mujer mallorquina de 42 años, que ha sufrido un traumatismo torácico.

Tanto la mujer del fallecido como la conductora del autobús han tenido que recibir asistencia médica al sufrir crisis de ansiedad.

Tras recibir los primeros avisos se han movilizado varias ambulancias del 061, así como patrullas de la Policía Local de Valldemossa y la Guardia Civil, que cortado el tráfico en la calle y han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Los agentes han colocado unas mamparas para cubrir a la víctima hasta que el juzgado de guardia de Palma ha autorizado el levantamiento del cuerpo.

Los investigadores tenían previsto realizar las pruebas de alcohol y drogas a la conductora del autobús en cuanto su situación sanitaria lo permita, y tomar declaración a los testigos.

El accidente ha provocado una gran conmoción en la plaza, un lugar muy concurrido y punto de encuentro habitual de numerosos residentes y turistas.

La gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra, y representantes de la empresa concesionaria que presta servicio en esta zona se han desplazado al lugar del accidente y anunciaron su total predisposición a colaborar en la investigación.

El servicio del TIB ha habilitado una parada provisional en la calle Bartomeu Ferrà de Valldemossa como alternativas a las paradas 1 y 2 del municipio, que han quedado fuera de servicio por el corte de la calle y se ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de la L203 exprés entre Palma y Valldemossa en los dos sentidos.

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El Govern balear, por su parte, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del hombre en el accidente.

Fuente: Diario de Mallorca