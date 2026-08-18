En Xinzo de Limia
Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída
El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas de este martes en el municipio de Xinzo de Limia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.
Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.
El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios
Fuente: Faro de Vigo
- La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet
- Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
- Adiós a los sobres de ketchup y mayonesa en los bares andaluces: "Nos adaptaremos, tenemos que trabajar por un sector más sostenible"
- El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra
- La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: "Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van"
- Andalucía ingresa por primera vez 204 millones de euros recaudados a los bancos por el nuevo impuesto estatal
- Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Isla Cristina
- Emvisesa entregará casi 300 VPO en alquiler en septiembre y octubre: las seis promociones de Sevilla que tendrán nuevos inquilinos