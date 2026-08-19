Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoTiroteo Isla CristinaDANA a AndalucíaDirecto Rocío Chico 2026Obras pasarela AltadisJóvenes sin vacaciones SevillaTroy Parrott BetisRopa segunda manoPlazas empleo Ayuntamiento SevillaMercadillo Ronda Tamarguillo
instagramlinkedin

Sentencia

Condenado a 17 años de prisión por agredir sexualmente a dos gemelas menores en Castellón

La Audiencia Provincial le impone una indemnización de 5.000 euros para cada una de las niñas, a las que sometió a tocamientos cuando tenían 10 años

Imagen de la celebración del juicio en el mes de junio del presente año.

Imagen de la celebración del juicio en el mes de junio del presente año. / Mediterráneo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 17 años y medio de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual a menor a un hombre que sometió a tocamientos y otras prácticas de tipo sexual a dos gemelas con las que convivió entre septiembre y noviembre de 2024 en Castellón.

El penado deberá indemnizar con 5.000 euros a cada una de las niñas por los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos. No podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse por ningún medio con ellas, por un periodo superior a cuatro años al del cumplimiento de la pena privativa de libertad.

La Sala le impone una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean remunerados o no, que conlleve contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión.

Los hechos comenzaron en septiembre de 2024 cuando el condenado y su mujer, que tenían amistad con la madre de las pequeñas, la acogieron en su casa junto a las niñas, después de que ésta discutiera con su madre, y abuela de las víctimas, con la que residían hasta ese momento.

La sentencia considera probado que, durante el periodo de convivencia, el condenado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso, aprovechaba los momentos en los que las gemelas se duchaban y no se encontraba su madre cerca, para someterlas a tocamientos en sus partes íntimas y besarlas en la boca.

La situación se repitió en numerosas ocasiones y, pese a que las hermanas se negaban a que el hombre entrara en el cuarto de baño, el penado argumentaba que era su casa y que tenía que organizar y vigilar el uso de la ducha. El agresor llegó a retenerlas fuertemente y a taparles la boca si intentaban huir o alertar a su madre.

En ocasiones, cuando las circunstancias se lo permitían, el hombre las agredía en una de las camas de la vivienda. Para evitar que contaran nada, les decía a las víctimas que, si le decían algo a su madre, provocarían que le retiraran la custodia y la iban a separar de ellas.

En su resolución, la Sala considera que las pruebas decisivas del procedimiento son las manifestaciones de las menores, cuyo testimonio resulta creíble para el Tribunal. “Nuestra impresión es que ambos relatos corresponden a situaciones realmente vividas por las menores”, detallan los magistrados, que no creen que las declaraciones sean “producto de la invención o de la imaginación” de las niñas, ni encuentran un motivo falso o ilegítimo en la denuncia de la madre de ambas.

Noticias relacionadas

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
  3. La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
  4. La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: 'Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van
  5. La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva
  6. La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado
  7. Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
  8. Un terremoto de magnitud 4,8 vuelve a sacudir Granada: el epicentro ha sido esta vez en la zona de Gójar

VÍDEO | El fin de las multas a coches en La Cartuja se alarga

El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables

El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables

VÍDEO | Los jóvenes sevillanos que renuncian a las vacaciones para trabajar a 40 grados

Abierto el plazo para pedir ayudas de hasta 4.000 euros para los comercios afectados por las obras de Pagés del Corro

Abierto el plazo para pedir ayudas de hasta 4.000 euros para los comercios afectados por las obras de Pagés del Corro

El ministro israelí ultra Ben Gvir anuncia la construcción de una horca para palestinos condenados a muerte

El ministro israelí ultra Ben Gvir anuncia la construcción de una horca para palestinos condenados a muerte

El Betis vuelve a romper su techo con 57.650 abonados y alcanza una cifra histórica para la Champions

El Betis vuelve a romper su techo con 57.650 abonados y alcanza una cifra histórica para la Champions

VÍDEO | Arrancan las obras de la pasarela de Altadis que unirá Los Remedios con el centro de Sevilla

Pablo Albuerne, chef: “El desayuno perfecto se prepara en pocos minutos con huevo, aguacate y granada”

Pablo Albuerne, chef: “El desayuno perfecto se prepara en pocos minutos con huevo, aguacate y granada”
Tracking Pixel Contents