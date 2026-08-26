Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoCambios líneas de TussamSavener desaladora AzerbaiyánVuelve el calor a AndalucíaReparación de motores Ryanair en SevillaPellegrini, centenario de victorias con el BetisFichaje Robbie Ure Sevilla FCBalance del fuego en AndalucíaParque acuático Aljarafe
instagramlinkedin

Detenido un entrenador de voleibol en Las Palmas de Gran Canaria por una presunta agresión sexual a una jugadora menor de edad

El arrestado por la Policía Nacional había sido entrenador de la chica durante dos temporadas anteriores, por lo que ambos ya se conocían previamente

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a un vehículo policial.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a un vehículo policial. / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un jugador y entrenador de voleibol como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor. La investigación se inició después de que la propia víctima denunciara los hechos ante los agentes.

El caso está siendo investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en la investigación de delitos relacionados con la violencia en el ámbito familiar y contra las mujeres y menores.

Los hechos que han motivado las pesquisas policiales se remontan a diciembre de 2025 y, según la información facilitada por la Policía Nacional, se habrían producido en el domicilio del ahora detenido.

El investigado había sido entrenador de la menor

De acuerdo con la investigación, el detenido y la menor ya se conocían con anterioridad, puesto que el hombre había ejercido como entrenador de voleibol de la víctima durante dos temporadas.

Posteriormente, ambos habrían mantenido contacto a través de una red social. Según las pesquisas policiales, fue mediante esta vía como el investigado habría facilitado a la menor su número de teléfono y también la dirección de su domicilio.

El investigado habría contactado con la víctima a través de una red social donde le facilitó su número de teléfono y la dirección de su domicilio

La víctima se habría desplazado posteriormente hasta esa vivienda. Una vez allí, siempre según la versión recogida en la investigación policial, se habrían producido relaciones de carácter sexual contra su voluntad.

La UFAM localizó y detuvo al sospechoso

Tras recibir la denuncia, los agentes de la UFAM desarrollaron diferentes actuaciones encaminadas a esclarecer lo sucedido y determinar la posible responsabilidad del investigado.

Las pesquisas permitieron finalmente localizar al sospechoso y proceder a su detención en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación policial se produce meses después de los hechos denunciados, que habrían tenido lugar a finales de 2025.

Noticias relacionadas

Una vez concluidas las diligencias policiales correspondientes, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora la situación procesal del acusado.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hasta 500 toneladas de algas asiáticas recogidas en la playa en un solo día: la Costa de Cádiz bate todos los récords este verano
  2. Las escuelas infantiles de Andalucía no serán gratuitas este curso para 60.000 menores de 0 a 1 años: se retrasa el pacto entre PP y Vox
  3. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  4. La Junta de Andalucía aplaza el decreto que concederá dos días de teletrabajo a sus funcionarios: 'No va a estar en septiembre
  5. Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla
  6. Las dos rutas para conectar Santa Justa y el aeropuerto: paradas en Alcosa o Sevilla Este, expropiaciones y una inversión de más de 300 millones
  7. Una borrasca trae un cambio de tiempo a Andalucía: la Aemet pone fecha a la lluvia en Sevilla
  8. Un aterrizaje forzoso de Ryanair paraliza la actividad en el Aeropuerto de Sevilla

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe opera las dos caderas en una sola intervención

VÍDEO | El nuevo mapa de las líneas de Tussam que cambian de parada en septiembre

La investigación a Fernando Cerimedo, el exconsultor de Milei detenido por ordenar el asesinato de su novia, desvela su papel en el impulso de la ultraderecha en América Latina

La investigación a Fernando Cerimedo, el exconsultor de Milei detenido por ordenar el asesinato de su novia, desvela su papel en el impulso de la ultraderecha en América Latina

De héroe en Mestalla a los brazos de su madre: el emotivo regreso de Pablo García tras marcar su primer gol con el Betis

De héroe en Mestalla a los brazos de su madre: el emotivo regreso de Pablo García tras marcar su primer gol con el Betis

La Junta de Andalucía libera 35 tortugas bobas en peligro de extinción tras completar su recuperación

La Junta de Andalucía libera 35 tortugas bobas en peligro de extinción tras completar su recuperación

Andalucía bate récord de plazas MIR en 2027: más de 2.000 sanitarios se examinarán en enero

Andalucía bate récord de plazas MIR en 2027: más de 2.000 sanitarios se examinarán en enero

La pequeña diferencia entre un gato que marca territorio y uno que tiene un problema urinario: “La postura al orinar es diferente”

La pequeña diferencia entre un gato que marca territorio y uno que tiene un problema urinario: “La postura al orinar es diferente”

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco
Tracking Pixel Contents