Detenido en Tarragona el 'Maestro de las Fugas', un peligroso delincuente que se escapó de cuatro cárceles de Italia y Bélgica

La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un peligroso fugitivo con una orden europea de detención activa, que se había escapado de varias prisiones de máxima seguridad, esta última en Italia. El cuerpo policial relata una persecución de cine en el barrio tarraconense de Campclar que terminó con la reducción del individuo y su posterior ingreso a la prisión provincial de Mas Enric.

El individuo es apodado como el 'Maestro de las Fugas' por haberse escapado en numerosas ocasiones de varias prisiones y por ser considerado "un peligroso fugitivo", según la policía, reclamado por la justicia italiana. Ya había huido en 2009 de una cárcel de Terni (Italia). Una vez atrapado de nuevo, en 2013 se fugó de dos cárceles: primero de una de Parma y luego de una Bélgica, donde se sirvió de una pirámide humana para escalar muros.

Esta vez llevaba fugado desde diciembre de 2025, cuando había conseguido escapar de una cárcel de máxima seguridad en Italia, tras serrar los barrotes de las ventanas para descolgarse después utilizando sábanas anudadas.

Un arresto "de película"

"Parece de película, pero a veces la realidad supera la ficción", apunta el comunicado de la Policía remitido a los medios de comunicación este miércoles. Según refiere el escrito, la Brigada de Policía Judicial de Tarragona inició una investigación gracias a la cual se tuvo conocimiento de que este fugitivo, catalogado como “muy peligroso”, podía vivir en el barrio de Campclar de Tarragona. El individuo tenía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

La Policía Nacional organizó entonces un operativo para localizar al fugitivo en el barrio tarraconense, que pudo ser detenido tras "una fuerte resistencia para evitar su arresto". Según relata la fuente policial, el fugitivo iba acompañado de "varios compatriotas suyos" que intentaron impedir su detención, llegando uno de ellos a golpear a dos agentes del operativo, que resultaron lesionados.

Finalmente, los agentes optaron por arrestar únicamente al Maestro de las Fugas, "dada la prioridad de detener al principal objetivo y por la gran concentración de personas que en ese instante se encontraban en la vía pública" y que empezaron a increpar a los policías. Sin embargo, el agresor de los dos agentes fue identificado posteriormente, ahora resta pendiente su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad.

En cuanto al 'Maestro de las fugas', este fue llevado a dependencias policiales tras la detención, donde se identificó con una documentación falsa, razón por la que añadió el presunto delito de falsedad documental a la lista de cargos. Esta documentación fue remitida a la Brigada Provincial de Policía Científica para su estudio y análisis. La policía informa que la identidad falsa ya tenía un antecedente policial en Girona por tenencia de armas y explosivos.

Entre sus pertenencias, el fugitivo llevaba dos billetes de 500 euros, que fueron intervenidos al presentar síntomas de que pudieran estar falsificados, siendo remitidos los mismos a la Brigada de Investigación del Banco de España.

El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragonès), a la espera de que se resuelva su extradición a Italia.

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Con posterioridad a la intervención de la Policía Nacional en el barrio de Campclar, los Mossos d'Esquadra informaron de que uno de los acompañantes del prófugo que había salido corriendo del lugar de la detención había arrojado una pistola Sig Sauer a unos matorrales. Tras recibir esta información por parte de unos testigos, el cuerpo policial catalán intervino el arma de fuego.

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