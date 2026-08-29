Sucesos
Muere una persona tras volcar un coche en Dos Hermanas
El vehículo cayó por un desnivel en la carretera SE-9024, a la altura de La Corchuela
Una persona ha fallecido en la tarde de este sábado tras volcar un turismo en la carretera SE-9024, a su paso por el término municipal de Dos Hermanas. El accidente se ha producido en la zona de La Corchuela, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El aviso llegó a la sala coordinadora a través de un ciudadano, que alertó de que un vehículo había volcado y había caído por un desnivel. En la llamada se indicaba además que podía haber una persona atrapada en el interior del turismo.
Tras recibir el aviso, el 112 activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Finalmente, fuentes oficiales de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una persona como consecuencia del siniestro.
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