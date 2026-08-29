Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta
El conductor, de 37 años, fue detenido tras una denuncia de la víctima, una joven de 23 años, que consiguió escapar tras alertar a un amigo
EFE
El conductor de un VTC ha sido detenido en Usurbil (Guipúzcoa) acusado de sendos delitos de agresión sexual y detención ilegal a una mujer que había solicitado este servicio para desplazarse a esta localidad guipuzcoana.
Los hechos, según ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad, ocurrieron el pasado miércoles hacia las 23.30 horas después de que la víctima, una joven de 23 años, solicitara el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor para que la llevara hasta Usurbil.
Cuando llegaron al destino solicitado, el conductor comenzó a comportarse "de manera extraña" y a dar vueltas con el coche "sin sentido", mientras realizaba preguntas personales a la clienta y bloqueaba las puertas del vehículo.
Ante esta situación, la joven mandó un mensaje a un amigo alertándole del comportamiento del conductor que, en un momento determinado, aparcó el coche y empezó a realizar tocamientos a la chica, a la que llegó a dar un beso en la cara y sobre la que intentó abalanzarse.
En ese tiempo, el amigo de la víctima la llamó por teléfono, lo que sobresaltó al agresor, que salió del vehículo, con lo cual las puertas quedaron desbloqueadas y la mujer pudo escapar, aunque seguida por el hombre.
La joven consiguió alertar a un familiar, que fue a buscarla, tras lo cual acudió a la comisaría de la Ertzaintza de Hernani e interpuso una denuncia.
El presunto agresor, de 37 años, fue arrestado este viernes -es su primera detención- y será puesto a disposición judicial cuando concluyan las diligencias policiales, explica Seguridad.
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