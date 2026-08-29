Rescatan a siete personas atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Siete personas tuvieron que ser rescatadas durante la noche de este pasado viernes 28 de agosto tras quedar atrapadas en una atracción en marcha en la Feria de Almería. Los hechos se produjeron cerca de la medianoche en una de las instalaciones del recinto ferial, conocida como ‘Gigant’ o ‘El Martillo’.

Según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento de Almería y ha adelantado Diario de Almería, varios testigos alertaron de que comenzaron a caer piezas y fragmentos del mecanismo de la atracción mientras esta se encontraba funcionando.

Tras la avería, la atracción quedó detenida durante más de una hora, lo que impidió que las personas que se encontraban montadas pudieran bajar por sus propios medios. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía Local y a los bomberos de Almería y del Poniente.

Los efectivos desplazados hasta el recinto utilizaron dos vehículos escala para rescatar a los pasajeros que habían quedado atrapados en la parte más alta del mecanismo. La intervención permitió evacuar a las siete personas afectadas tras más de una hora de tensión en la Feria de Almería.

Noticias relacionadas

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los ocupantes ni sobre las causas exactas de la avería, que deberán ser analizadas por los servicios correspondientes.