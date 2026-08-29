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Sucesos

Seis heridos, entre ellos una embarazada y dos policías, por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Sevilla

Entre los heridos leves hay una menor, una embarazada y dos agentes de la Policía Nacional

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

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El Correo

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Sevilla

Seis personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda registrado este sábado en Sevilla capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Entre los heridos leves se encuentran una menor, una embarazada y dos agentes de la Policía Nacional.

El aviso se recibió pasadas las 15.30 horas, cuando un ciudadano alertó al 112 de un incendio en un piso situado en la calle José Bermejo. La sala coordinadora activó de inmediato a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Cecop.

Fuentes sanitarias han confirmado que las seis personas afectadas fueron evacuadas a un centro sanitario con heridas de carácter leve por inhalación de humo. Además de la menor, la embarazada y los dos policías nacionales, también resultaron afectadas otras dos personas de las que no han trascendido más datos.

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Según el Cecop, todo apunta a que el incendio se originó en la cocina de la vivienda. Las llamas quedaron finalmente extinguidas tras la intervención de los servicios de emergencia.

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